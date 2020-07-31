بالفيديو والصور.. ريال مدريد يكشف قميصه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد (الأساسي والاحتياطي) للموسم المقبل 2020-2021.

وجمع القميص الأساسي بين اللونين الأبيض والوردي، فيما يهيمن اللون الوردي على القميص الاحتياطي.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الملكي القميص الاحتياطي للمرة الأولى في مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد الريال لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، حيث خسر ذهابا على أرضه (2-1).

وفي القميص الأساسي لريال مدريد، يندمج اللون الأبيض مع اللون الوردي على الخطوط الجانبية الثلاثة، أما القميص الاحتياطي يتسم باللون الوردي مع زخارف باللون الأزرق الداكن.

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Stitched for bright lights and title fights, @realmadrid. pic.twitter.com/Lp804HNLFo

— adidas Football (@adidasfootball)