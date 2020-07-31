تقرير.. مصير رباعي الأهلي.. التماس جديد وشروط المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدّد الأهلي مصير بعض لاعبيه خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز بعد توقف طويل إثر جائحة كورونا.

ويستأنف الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل، ويأمل المارد الأحمر في تعزيز تربعه على جدول الترتيب الذي يتصدره بعد حصد 49 نقطة في الدور الأول، بفارق كبير عن ملاحقيه.

كما سيخوض الأهلي أربع مباريات أخرى في شهر أغسطس وفقا لما تم إعلانه من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أمام كل من الإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة أيام 14 و17 و22 و26.

وتصدّر بعض لاعبي الأهلي المشهد خلال فترة التوقف، وكان رمضان صبحي القضية الأبرز في ملف التعاقدات بعد نهاية استعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، بجانب محمود كهربا الذي سيغيب عن المشاركة للإيقاف.

وخرج مسؤولو الأهلي عبر قناة النادي أمس الخميس لتحديد مصير اللاعبين، وجاء على النحو كالتالي:

- محمود كهربا:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه بصدد تقديم التماس جديد للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لتخفيق عقوبة محمود كهربا التي تعرض لها بعد مباراة السوبر المصري بالإمارات.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف محمود كهربا حتى نهاية هذا الموسم (2019-20)، قبل أن يتقدم الأهلي بتظلم إلى لجنة الاستئناف، التي قامت بتقليص العقوبة والاكتفاء بالإيقاف 10 مباريات.

وصرح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، في وقت سابق أن من حق كهربا التقدم بتظلم على إيقافه لتخفيف العقوبة الموقعة عليه بشرط تقديم أدلة جديدة لم تكن مطروحة من قبل.

وينتظر كهربا قبول الالتماس الذي يجهزه الأهلي من أجل المشاركة مع الأهلي في البطولة المحلية، خاصةً في ظل المنافسة التي سيجدها مستقبلا مع طاهر محمد طاهر الذي انضم إلى الفريق هذا الصيف.

- صالح جمعة:

لا يزال يمثل صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي لغزا كبيرا في القلعة الحمراء، فالنجم الدولي السابق تم تجميده وتهميشه بشكل واضح من قبل المدير الفني السويسري رينيه فايلر منذ توليه القيادة الفنية للفريق مع بداية الموسم، سواء في المباريات أو في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين.

ولكن في فترة التوقف وتحديدا مع نهاية يونيو الماضي، تم الإفراج عن صالح بعودته إلى التدريبات الجماعية، ليفتح القرار باب الجدل حول ما كان بمثابة فرصة جديدة للاعب للعودة من جديد، أم مجرد اجراء إداري كون اللاعب كان على أعتاب الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة.

ورغم إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري، لم يظهر صالح جمعة ولو لمدة دقيقة واحدة، لينشر اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليلمح خلالها إلى حزنه من تهميشه الواضح.

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ليخرج سيد عبدالحفيظ ويؤكد أن مشاركة صالح جمعة في المباريات من عدمها أمر فني: "قرار المشاركة في النهاية يعود إلى رينيه فايلر، بغض النظر عن اسم اللاعب أو مكانته أو عمره"، في الوقت الذي حدد فيه المدرب السويسري أربعة شروط لمشاركة صالح جمعة.

وصرح فايلر: "لا أحب الحديث بشكل فردي عن لاعب ما، لكن صالح جمعة فنيًا لاعب رائع، وعليه أن يكون جاهز فنيًا وذهنيًا وبدنيًا، عليه أن يتحرك في الاتجاه الصحيح داخل الملعب، عليه أن يكون مفيدًا داخل الملعب، يجب أن يحسن من أدائه ليشارك معنا الفترة المقبلة".

- وليد أزارو:

انتهت إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تمديد الإعارة في ظل وجود أزمة بشأن المستحقات المالية للاعب، الذي عاد إلى القلعة الحمراء.

وقال سيد عبدالحفيظ إنه تم فسخ عقد وليد أزارو مع الاتفاق، مؤكدا أنه على قوة الأهلي ويحق له الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر بنهاية الدوري، مع عدم مشاركته في المباريات.

من جانبه، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن الاتفاق لم يدفع جزء من مستحقات النادي عن صفقة وليد أزارو، مؤكدا أن اللاعب سيعود في صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وقال توفيق: "أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الاتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها".

وأضاف: "أبلغنا الاتفاق بشكل رسمي موافقة النادي على تمديد الإعارة لكن بشرط الحصول على المستحقات، اللاعب الآن في المغرب وسيعود إلى الأهلي خلال شهر ونصف بعد انتهاء الأجازة".

- رمضان صبحي:

لا يزال مستقبل رمضان صبحي مع النادي الأهلي غامضا هذا الصيف، حيث لعب صاحب الـ23 عاما مع الفريق لمدة 18 شهرا على سبيل الإعارة من ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي منذ يناير 2019 حتى الآن، وهناك رغبة قوية من جانب الأحمر للإبقاء على خدماته بعد نهاية إعارته.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن هدرسفيلد أخطر الأهلي برفض تجديد إعارة رمضان، حيث يسعى الفريق لإعادة ترتيب أوراقه بعد نجاته من الهبوط من تشامبيونشيب، ولا يوجد خيار أمام الأهلي سوى شراء رمضان بشكل نهائي أو إعادته لإنجلترا، وفقا للشبكة العالمية.

وقالت تقارير إنجليزية إن هدرسفيلد يتطلع إلى إيجاد عرض أوروبي لرمضان لاسترداد الـ5 ملايين جنيه إسترليني التي دفعها لشرائه من ستوك سيتي، حيث يسعى النادي الإنجليزي إلى تحقيق أعلى استفادة مادية ممكنة من الصفقة، لقرب نهاية عقد رمضان في عام 2021.

وفي الوقت الذي كشفت فيه تقارير إيطالية وجود رغبة من جانب أودينيزي للتعاقد مع رمضان، علم يلا كورة أن اللاعب اتفق مع الأهلي أنه سيرحل حال وصول عرض مناسب من إنجلترا أو الدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكدا رفضه لفكرة اللعب في تركيا أو اليونان.

ليتحدث أمير توفيق عن تفاصيل صفقة رمضان صبحي قائلا: "نتواصل مع رمضان ونادي هدرسفيلد وننتظر ما سيحدث الفترة المقبلة، لكن لا يمكن التحدث عن تلك الأمور بشكل علني أمام وسائل الإعلام".

وأتم قائلا: "لن أكشف عن تفاصيل، فقط أقول أن رمضان لاعب مهم وننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، بعيد عن الأسامي، نعمل على صفقات الصيف بداية من شهر إبريل الماضي".