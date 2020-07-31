بايرن: دوري الأبطال سيكون الأكثر إثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أبدى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إعجابه بالنظام الذي ستستكمل به منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رومينيجه في مقابلة لشبكة "سكاي" إن النسخة الحالية من دوري الأبطال ربما تكون الأكثر إثارة للمشاهدين.

وأضاف "ستكون لديك الفرصة للفوز بكل شيء خلال هذه المباراة. لكن يمكن أيضا أن تخسر."

وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي يحتضن النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.

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وستقام مباريات دور الثمانية بين يومي 12 و15 أغسطس ومباراتا الدور قبل النهائي يومي 18 و19 أغسطس بينما تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر نفسه.

وكان قد تأهل بالفعل إلى دور الثمانية، أتلانتا وأتلتيكو مدريد ولايبزج وباريس سان جيرمان.

بينما ينتظر أن تحسم جولة الإياب مواجهات تشيلسي أمام بايرن ميونخ (انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن 3 / صفر) ونابولي أمام برشلونة (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1) وريال مدريد أمام مانشستر سيتي (انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر 2 / 1) وليون أمام يوفنتوس (انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون 1 / صفر).

وعن المواجهة المقررة أمام تشيلسي في الثامن من أغسطس، قال رومينيجه :"أعتقد أنه من الجيد التركيز في كل خطوة على حدة... يجب خوض مباريات دوري الأبطال بهدوء وتركيز عالي."

وشدد رومينيجه على أهمية اللعب بأفضل المستويات في لشبونة مشيرا إلى أن بايرن أثبت عبر الدوري الألماني وكأس ألمانيا أنه قادر على تقديم أفضل مستوياته رغم أزمة كورونا.