تقرير.. كيف استعد الأهلي والزمالك لاستئناف النشاط الرياضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاودت فرق الدوري التدريبات مع خضوع لاعبيها للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا بداية من منتصف شهر يونيو الماضي استعداداً لعودة الدوري في مطلع أغسطس المقبل.

النشاط الرياضي كان قد توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 لذا عمدت الفرق للدخول في معسكرات داخلية يتخللها مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للجولات المتبقية من الدوري.

نستعرض في التقرير التالي كيف استعد الأهلي والزمالك لاستئناف النشاط الرياضي:

الأهلي

فضل الأهلي التدرب على ملعبه التتش بمقره في الجزيرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ حيث شهدت انتظام صالح جمعة لاعب الفريق.

وتخللت تدريبات الأهلي مباراتين على ملعبه فواجه سموحة يوم 23 يوليو الجاري وفاز برباعية نظيفة على ملعبه ليخوض التجربة الودية الثاني في التتش أيضاً أمام الجونة يوم الثلاثاء الماضي 28 يوليو؛ حيث فاز هذه المرة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباريات الأهلي الودية تألق عدد من ناشئيه مثل عربي بدر.

ويستهل الأهلي مشواره عند استئناف بطولة الدوري بمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد الموافق 9 أغسطس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل توقف البطولة برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة.

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الزمالك

دخل لاعبو الزمالك في معسكر مغلق بمنطقة برج العرب في الإسكندرية؛ حيث تخلل التدريبات 5 مباريات ودية.

استهل الزمالك ودياته يوم الأحد 19 يوليو الجاري فاز بخماسية مقابل هدف على نظيره سموحة، قبل الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس 23 يوليو.

الزمالك خاض ثالث ودياته يوم الأحد 26 يوليو أمام دجلة ففاز برباعية نظيفة قبل أن يواجه طنطا يوم الثلاثاء 28 يوليو وفاز بهدفين مقابل هدف ثم اختتمها بمواجهة طلائع الجيش في اليوم التالي فتعادل بهدف لكل منهما.

وشهدت مباريات الزمالك الودية تألق عدد من ناشئيه مثل حسام أشرف، أسامة فيصل بخلاف مشاركة العديد من لاعبي القطاع مثل سيف جعفر، ياسين مرعي وغيرهم.

ويستهل الزمالك مبارياته عند استئناف بطولة الدوري بمواجهة نظيره المصري في الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة جمعهم من 16 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث الذي خاض 18 مباراة ونقطتين عن المقاولون صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة أيضاً.

لمشاهدة أهداف الزمالك وسموحة.. اضغط هنا

لمشاهدة أهداف الزمالك وبيراميدز.. اضغط هنا

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