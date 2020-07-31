لايبزيج يصدم ريال مدريد وبرشلونة ويمدد عقد اوباميكانو

أعلن نادي ريدبول لايبزيج الألماني، عن تمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت اوباميكانو، ليقطع الطريق علي العديد من الاندية الكبيرة في اوروباالتي حاول ضم اللاعب طوال الفترة الماضية.
واصدر لايبزيج بياناً رسمياً أكد فيه تمديد التعاقد معاوباميكانو حتي نهاية موسم 2022-2023.
واكن اوباميكانو أحد أبرز المطلوبين من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بالإضافة الي باريس سان جيرمان الفرنسي، ، وبايرن ميونخ، وكذلك آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
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