رسميًا.. ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي ريا مدريد الإسباني صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي عن قميصه الجديد للموسم المقبل، والمقدم من أحد أكبر شركات الأدوات حول العالم. الرياضية حول العالم. وجاء القميص الأساسي للفريق الملكي باللون الأبيض التقليدي، مع خطوط وردية اللون علي الأجناب وهي الإضافة الجديدة بهذا القميص. الأجناب وهي الإضافة الجديدة بهذا القميص. كما أعلن الميرينجي عن التصميم الجديد للقميص الاحتياطي والذي يأتي باللون الردي وهي المرة الثانية التي يرتدي فيها ريال مدريد قمصان بهذا اللون. Advertisements

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