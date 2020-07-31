تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة انطلاق عدد من المباريات القوية بالدوريات الأوروبية المختلفة، والتي اقترب قطارها من الوصول لمحطته الأخيرة، بعد أن استأنف النشاط عقب فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتقام اليوم العديد من اللقاءات المهمة أبرزها مايلي:

كأس الرابطة الفرنسية:

باريس سان جيرمان وليون: تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليون في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وتنقل حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

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الدوري الروماني:

ستيوا بوخارست وكلوج: تلعب مباراة ستيوا بوخارست وكلوج

ضمن منافسات بطولة الدوري الروماني في تمام الساعة السابع والنصف مساء اليوم الجمعة.

الدوري السويسري:

يشهد اليوم الجمعة انطلاق 5مباريات ضمن منافسات الجولة 35 لبطولة الدوري السويسري، حيث يلعب سيون أمام يونج بويز، إف سي لوزيرين و زيوريخ، سانت جالين و نوشاتيل، لوجانو أمام سيرفيت، وثون في مواجهة بازل.

وتنطلق جميع المباريات في الثامنة والنصف مساءً.