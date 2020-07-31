شاهد لأول مرة.. برشلونة يغير شعاره في قميصه الاحتياطي الجديد

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، عن قميصه الثاني "الاحتياطي" الجديد، للموسم المقبل 2020/2021، والذي تنتجه شركة "ناكي" الأمريكية للملابس والأدوات الرياضية.
وشهد هذا القميص العديد من المفاجآت، حيث قام برشلونة بتغيير شعاره لأول مرة في التاريخ، حيث يتميزببعض الخطوط الذهبية كما تم تطريز الشعار باللون ذاته، وهو شيء يحدث لأول مرة.
ونشر برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعية، صور ومقاطع فيديو للاعبيه، وهم يرتدون القميص الجديد،والذي يتميز باللون الأسود، وأما بالنسبة إلى شعار الفريق فسيتغير وللمرة الأولى في تاريخ النادي إلى اللون الذهبي.
وسبق لبرشلونة ارتداء مثل هذا القميص، في موسمي 2011/2012 و2013/2014، وقد نال استحسان الجماهير، ولكن الاختلاف يكمن في لون الشعار، إذ سيتخلى البارسا عن اللونين الأزرق والأحمر، وسيتم استبدالهما باللون الذهبي.
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