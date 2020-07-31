صالح جمعة يتعهد بالقتال لإقناع فايلر

أكد صالح جمعة صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سيبذل أقصى ما لديه لإسعاد جمهور النادى الأهلي، الذى يقدم له الدعم الكامل،

خصوصًا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف جمعة أن ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودته لتدريبات الفريق الجماعية جعلته يشعر بالخجل، لتقصيره

فى حق النادى وجماهيره.

وشدد نجم الأهلي على أنه يخوض تدريباته مع الفريق وينتظر الفرصة، التى لن يفرط فيها مجددًا، لمصالحة جمهور الأهلى العظيم، الذى لا يتوانى فى دعم ومساندة الفريق فى كل المواقف.