التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة

يستضيف ملعب فرنسا، اليوم الجمعة، مباراة باريس سان جيرمان وليون، في المباراة التي تجمع بينهما، في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون:

يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في تمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى العاشرة وعشرة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة وعشرة دقائق بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون :

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية منقولة بشكل حصري عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 و6، بصوت المعلق جواد بدة.

يطمح باريس سان جيرمان إلى مواصلة سيطرته على الألقاب المحلية في فرنسا عندما يلتقي ليون في النسخة السادسة والعشرين والأخيرة من نهائي كأس الرابطة الفرنسية على ملعب سان

دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية.

وكانت رابطة الأندية الفرنسية قد قررت إلغاء هذه المسابقة اعتبارا من العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الأندية المحلية، حيث كانت المباراة النهائية مقرر لها أن تقام في الرابع من أبريل الماضي لكنها تأجلت إلى اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حقق باريس سان جيرمان ٨ ألقاب ببطولة كأس الرابطة الفرنسية، بينما حقق ليون بطولة كأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة في تاريخه عام ٢٠٠٠-٢٠٠١، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين جمعت بين باريس سان جيرمان و ليون في نهائي كأس فرنسا انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة خمسة

أهداف مقابل هدف.

ويغيب مبابي نجم باريس عن نهائى كأس الرابطة الفرنسية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بفوز سان جيرمان بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي نيمار.

ونجح نادي باريس سان جيرمان في الصعود إلي نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية، بعد الفوز علي ستاد ريمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما نجح فريق ليون في التأهل إلي نهائي البطولة بعد الفوز علي ليل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

Advertisements

التشكيل المتوقع لباريس أمام ليون :

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - كولين داجبا

خط الوسط: يوليان دراكسلر - إدريسا جايي - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

في الهجوم: نيمار - ماورو إيكاردي

التشكيل المتوقع لليون أمام باريس :

حراسة المرمى: أنتوني لوبيش

خط الدفاع: مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - برونو جيمارايش - جيف ريني أديلايدي - رافائيل

في الهجوم: ممفيس ديباي - موسى ديمبيلي