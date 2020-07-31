اليوم.. الأهلي راحة من التدريبات بفرمان من فايلر

منح رينيه فايلر المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة اليوم الجمعة وغدا السبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الأحد بتدريب مسائى استعدادا لمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس المقبل.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه على هامش مران الفريق أمس الخميس

طالبهم بالتركيز الشديد فى المرحلة القادمة خاصة أن شهر أغسطس سيكون مهما لحسم لقب الدورى بنسبة كبيرة والاقتراب بشدة من التتويج للتفرغ للمشوار الإفريقى بعدما تقرر إقامة نصف نهائى دورى الأبطال بنظام الذهاب والإياب فى أواخر سبتمبر المقبل ومطلع شهر أكتوبر.

وعقد فايلر جلسة منفصلة مع محمود عبدالمنعم كهربا لشرح بعض التعليمات الفنية له فى الفترة الأخيرة.

وتأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع قادمة بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع فى مفصل كاحل القدم خلال لقاء الجونة الودي.

وأصبح ياسر مهددا بالغياب عن مباريات الفريق حتى لقاء القمة المقرر يوم 22 أغسطس المقبل أمام الزمالك.