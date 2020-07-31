حراسة المرمى صداع في الأهلي.. والشناوي وحده لا يكفي

تحول ملف حراسة المرمى إلى صداع مزمن فى النادى الأهلى خلال الأيام الماضية فى ظل إعلان شريف إكرامى حارس المرمى الرحيل عن الفريق لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل عقب انتهاء عقده.

وتابعت جماهير الأهلى وإدارته أداء حراس المرمى فى اللقاءين الوديين أمام سموحة والجونة قبل استئناف بطولة الدورى، إلا أن مستوى الحارس البديل على لطفى أصاب الجميع بالقلق فى ظل أخطاء ساذجة خاصة فى

لقاء الجونة.

وأعاد مستوى لطفى التفكير فى النادى الأهلى خاصة أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح منذ فترة طالبت بضم حارس دولى جديد يعوض رحيل إكرامى وعدم الاكتفاء بالحارس الصاعد مصطفى شوبير الذى يفتقد الخبرات لدرجة أن إكرامى الشحات المشرف على مدربى حراس المرمى بالنادى الأهلى طلب رسميا إعارة شوبير فى شهر يناير

الماضى للحصول على فرصة المشاركة.

وتم طرح فكرة ضم حارس ثالث فى أروقة النادى الأهلى مجددا بعدما أعلن إكرامى الرحيل خاصة أن الحارس المتألق محمد الشناوى وحده لا يكفى لحماية العرين مع وجود فارق واضح فى القدرات والمستوى بينه وبين لطفي.

وسبق أن رشحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عدة أسماء لخلافة إكرامى على رأسها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر محمد عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ولكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى طلب عدم ضم حراس جدد وقتها.