غليان في بيراميدز وحوريا بالكونفيدرالية.. واتهامات للكاف بمجاملة المغرب

تسود حالة من الغليان فى الكونفيدرالية، وخصوصا بين ناديى بيراميدز وحوريا كوناكرى الغيني، حيث أصر الكاف على أن تقام مباريات الكونفيدرالية، بالنظام المعتمد مسبقًا، وهو دورة مجمعة، فى المغرب، على أن يقام نصف النهائى من مباراة واحدة بين كل فريقين.

ويلتقى بيراميدز المصرى مع حوريا الغينى فى نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائى الآخر فريقين من المغرب وهما نهضة بركان وحسنية أكادير.

وكان حوريا، تقدم بطلب إلى الكاف من أجل العودة إلى نظام الذهاب والإياب فى الكونفيدرالية، مؤكدا أن إقامة البطولة فى

المغرب يمنح الثنائى نهضة بركان وحسنية أكادير أفضلية واضحة فى المباراة النهائية، حال تأهله أو تأهل بيراميدز.

لكن الكاف أصر على قراره السابق بلعب بطولة الكونفيدرالية بنظام المباراة الواحدة فى نصف النهائى بالمغرب، نظرًا لوجود منافسة بين ناديين من نفس البلد على تذكرة النهائي، وهو ما سيوفر سفر فريقين إلى دولة أخرى ويكتفى بسفر بيراميدز وحوريا إلى المغرب لتفادى حدوث أى إصابات بين الفرق فى ظل جائحة

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وسيجرى الكاف 5 إجراءات احترازية قبل خوض نصف النهائى خوفا من تفشى فيروس كورونا، أهمها الدخول من أماكن مختلفة إلى أرضية الملعب بحيث لا يدخل الفريقان من نفس الممر مع مراعاة التباعد بين غرف الملابس.

وكشف مصدر بالكاف لـ«الوفد»، أنه سيتم إجراء مسحة قبل كل مباراة، لجميع اللاعبين والعاملين فى الفرق للتأكد من سلامة كافة من فى ملعب المباراة، سواء فى المغرب أو القاهرة، على أن يتحمل الكاف تكاليف المسحات.

وشدد الكاف على ضرورة عدم المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية، وضرورة الالتزام بالتباعد بين دكة البدلاء.

وسيلجأ الكاف لمراجعة أماكن إقامة الفرق فى مصر أو المغرب والتأكد من مدى إجراء التباعد لسلامة اللاعبين.