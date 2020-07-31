رياضة | يوفنتوس يكرم نجمه السابق بهذا المنصب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يكرم نجمه السابق بهذا المنصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عيّن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة، نجم خط وسطه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريق الشباب تحت 23 عاما.

وقال النادي في بيان الخميس "أندريا هو المدرب الجديد لفريق تحت 23 عاما. مرحبا بعودة المدرب بيرلو".

وستكون هذه التجربة التدريبية الأولى لصانع الألعاب السابق البالغ من العمر 41 عاما.

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وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر ميلان (1998) الذي اعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس وكأس السوبر محليا، وبدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

انضم بعدها إلى يوفنتوس (2011-2015) حيث فاز بلقب الـ"سيري أ" أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأميركي (2015-2017).

ورأى يوفنتوس أن مسيرة بيرلو معه كانت عبارة عن "أهداف حاسمة، تمريرات مرسومة، ورؤية للعب لا مثيل لها".

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا، وكان عاملا حاسما بفوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.