رياضة | مؤسسة ريال مدريد تواصل انشتطها الخيرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة ريال مدريد تواصل انشتطها الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت مؤسسة ريال مدريد سلسلة محدودة من 20 ألف كمامة تضامنية، شارك في تصنيعها أشخاص يعانون من ذوي الإعاقة الذهنية.

وصنعت المؤسسة هذه الكمامات بالتعاون مع هيئة البريد الإسبانية ومؤسسة خوان 13.

وتطرح الكمامات المصنوعة من القماش عبر متجر هيئة البريد الإلكتروني، ومن المقرر أن تخصص عائداتهما لمشروعات اجتماعية رياضية تنفذها مؤسسة ريال مدريد مع هيئة الصليب الأحمر، من أجل دمج المشردين اجتماعياً.