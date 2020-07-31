رياضة | رفض استئناف طرابزون سبور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض استئناف طرابزون سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيُحرَم طرابزون سبور الذي أنهى الدوري التركي في المركز الثاني، من خوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما ثبتت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اليوم الخميس، قرار استبعاده قارياً لموسم واحد بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" الشهر الماضي حرمان طرابزون سبور من المشاركة في مسابقاته لعام بسبب عدم احترامه اتفاقاً أبرم عام 2016 وعد فيه بتحقيق توازن مالي في حساباته لعام 2019.

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ورفضت "كاس" استئنافاً تقدم به النادي التركي، وأكدت عقوبة استبعاده، ما سيتيح لبشكتاش الذي حل ثالثاً في ترتيب الدوري، من تمثيل بلاده في دوري الأبطال انطلاقاً من الدور التمهيدي الثاني.

وتبقى بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات عن الدوري التركي، من نصيب باشاك شهير الذي توج بطلاً للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقاً للمادة الرابعة من لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المشاركة في المسابقات القارية لفترة 2018-2021، فإن "أي ناد لا يُقبل في المسابقة، يُستبدل بالنادي التالي من خلفه في ترتيب الدوري الأعلى من البطولة الوطنية للاتحاد الوطني نفسه".