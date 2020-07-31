رياضة | التاريخ لا يكذب.. الأهلي في الأعياد لا يرحم ضحاياه (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب.. الأهلي في الأعياد لا يرحم ضحاياه (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد الفريق الأول بالنادي الأهلي على تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيره في الأعياد والمناسبات المختلفة، سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية.

وتزامنا مع احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك يرصد "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز انتصارات النادي الأهلي خلال الأعياد المختلفة:-

1- "بيبو" يقود الأهلي للتتويج بالنجمة الإفريقية الثالثة:

من أبرز انتصارات الأهلي في الأعياد، كان فوزه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة للاعبه "خالد بيبو" في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001 وخلال احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، ليتوج المارد الأحمر باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب 14 عامًا.

2- انتصار كاسح "خارج الديار" على سيمبا التنزاني:

حقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على حساب فريق سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1993، وهي المباراة التي جمعتهما في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

3- الأهلي يمطر شباك الألومنيوم بسداسية:

من الانتصارات التي لا تنسي للأهلي في الأعياد فوزه العريض على فريق الألومنيوم 6 / 1 في الدوري الممتاز موسم 1995 / 1996 وتزامنًا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عان 1996.

4- الأهلي يصعق "الفلاحين" بثلاثية مدوية بالدوري:

تغلب فريق الأهلي على نظيره فريق غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين في 5 مارس 1995، والموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في بطولة الدوري سجل الأهداف (رضا عبد العال- فليكس – حسام حسن)، وسجل للفلاحين (عبد العظيم الشوري).

5- الأهلي يمطر شباك الترسانة برباعية نظيفة:

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في أول أيام عيد الفطر المبارك، اكتسح فريق الأهلي نظيره الترسانة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2003-2004.

6- فوز أحمر كاسح على الإتحاد بالدوري:

من ضحايا الأهلي في الأعياد فريق الإتحاد السكندري والذي نال هزيمة قاسية أمام المارد الأحمر بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عام 2005 ببطولة الدوري الممتاز.

7- قمة حمراء في عيد الأضحى 2006:

حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على غريمه التقليدي الزمالك في الدوري الممتاز عام 2006 بهدف دون رد سجله الأنجولي فلافيو، وذلك وتزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

8- الأهلي يقهر الزمالك بثنائية "مؤمن زكريا":

واصل الأهلي تفوقه على الزمالك في مباريات القمة بالأعياد، وتغلب على الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها مؤمن زكريا في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز 21 يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر لمبارك.

9- فوز قاتل للأهلي على وادي دجلة:

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد سجله "صلاح محسن" في الدقيقة 80 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الممتاز يوم 22 أغسطس 2018 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

10- الأهلي يذبح إطلع برة السوداني بالعيد الكبير:

اكتسح فريق الأهلي نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعتهما يوم 12 أغسطس 2019 الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.