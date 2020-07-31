شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الشباب» و«القومي للمرأة» لتنفيذ دوري «لأني رجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت وزارة الشباب والرياضة، كافة الاستعدادات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ دورى كرة قدم في مختلف المحافظات تحت شعار «لأني رجل» بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك الذي يوقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويساهم الدوري في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اطلقت فعاليات دوري «لأني رجل» مطلع العام الجاري حيث أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات إلى المراحل التالية، وتوقفت المنافسات مع ظهور جائحة كورونا.