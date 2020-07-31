شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد محترفينا (4).. سوبر «تريزيجيه» خلال سنة أولي «بريمييرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي الموسم الكروي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بتتويج تاريخي لليفربول بلقب الدوري واستطاع مانشستر سيتي نيل لقب الوصافة يليه مانشستر يونايتد وتشيلسي بينما هبط الثلاثي نورويتش سيتي وبورنموث وواتفورد، في السطور التالية نعرض لكم حصاد محترف من محترفينا في الخارج ضمن سلسلة حصاد المحترفين.

محمود أحمد ابراهيم حسن «تريزيجيه» – 25 عامًا – من مواليد مدينة كفر الشيخ، بدأ حياته في ناشئين النادي الأهلي ولعب في صفوف الفريق لمدة 5 مواسم في الفريق الأول قبل أن يتم إعارته إلى أندرلخت لمدة موسم ثم تم ضمه نهائيًا لمدة موسمين تخللتها إعارة لموسكورن البلجيكي ثم قاسم باشا قبل أن يضمه الفريق التركي نهائيًا نهاية موسم 2017/2018 وفي الأخير انتقل إلى أستون فيلا بداية هذا الموسم مقابل 11 مليون يورو.

خاض تريزيجيه 41 مباراة مع الفريق هذا الموسم في مختلف البطولات الإنجليزية المحلية ( 24 مباراة كأساسي و17 مباراة شارك فيها كبديل) سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 خلال إجمالي 2325 دقيقة لعب وهو رقم جيد للاعب في موسم واحد على مستوي المشاركات، فعلى سبيل المثال شارك مع قاسم باشا في 71 مباراة في موسمين بإجمالي 6300 دقيقة لعب سجل فيها 25 هدف وصنع 18 لكن بالطبع مستوي المنافسة في الدوري التركي أقل بكثير من الدوري الإنجليزي وهو ما يجعل معدل فعالية مساهمة اللاعب مع قاسم باشا (0.6 مساهمة في المباراة) أكثر بكثير من أستون فيلا (0.24 مساهمة في المباراة).بينما في موسكورن شارك في 28 مباراة وسجل 7 وصنع 5 (0.42 مساهمة في المباراة).

المثير للاعب هذا الموسم هو تسجيل أهداف حاسمة أمام منافسين كبار، حيث سجل أمام ليفربول وتشيلسي وليستر وأرسنال.

على مستوي مقارنة الأرقام تجد أنه ليس الموسم الأفضل لتريزيجيه لكن ماذا عن مستواه مقارنة بلاعبي فريقه؟

تريزيجيه يعد الأكثر فعالية من حيث الأهداف في الفريق قياسًا إلى عدد دقائق المشاركة يليه ويسلي مورايس ثم جاك جريليتش.

تحليل تريزيجيه

وفي حالة المقارنة بالأهداف وصنعها نجد تريزيجيه في المركز الرابع بعد كونور هوريهاني وجريليتش وأنور الغازي.

تحليل تريزيجيه

تريزيجيه تخطي الـ XG أو الـ Expected Goals المتوقعه له، حيث كان المتوقع أن يكون 0.19 خلال المباراة وحقق تريزيجية 0.28 بتحقيق زيادة 47% عن المتوقع، وأيضًا تفوق في XG+XA وهو إجمالي الـ Expected Goals + Assists حيث كان المتوقع 0.23 في المباراة وحقق تريزيجيه معدل 0.32 بتحقيق زيادة 39%.

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على مستوى التمرير يحتاج تريزيجيه إلى تطوير هذه المهارة نسبيًا حيث أن نسبة التمريرات الصحيحة للاعب 66% وهو من أقل 6 لاعبين في الفريق، حيث يليه أنور الغازي والمهاجم كودجيا والثلاثة حراس مرمي (نيلاند وهيتون وستيير) بينما يتصدر القائمة الزيمبابوي ناكامبا ب 84.3%.

تحليل تريزيجيه

على المستوي الدفاعي لا يقوم تريزيجيه بواجبات دفاعية كبيرة لذا نظرًا لأن التكتيك الخاص بأستون فيلا يعتمد على 4.3.3 وبالتالي يكون الاعتماد أكثر على ثلاثي الوسط ومدافع الخط مما يجعل تريزيجيه في وسط الترتيب من حيث نسبة التداخلات الصحيحة (16%).

تحليل تريزيجيه

إجمالًا الأرقام التي حققها تريزيجيه أرقام واعدة خاصة أنه الموسم الأول للاعب في الدوري الانجليزي الممتاز وهو دوري يمتاز بالتنافسية الشديدة وفي حالة استمرار اللاعب في الصعود بالمستوى سيكون له مكانه أكبر في فريق أكبر في المواسم المقبلة.