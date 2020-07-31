شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواصل مسئولو النادي الاهلي مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذى إنتهت إعارته مؤخراً للإتفاق السعودي بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربي ووكيل أعماله من أجل الإتفاق على مستقبله الكروي بعد إنتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

ورفض المغربي وليد أزارو الاستسلام في أزمته الأخيرة من النادي السعودي وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الإتفاق والبالغ قيمتها حوالي240 ألف دولار ، وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة شهور بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.

على صعيد متصل ، كشفت تقارير صحفية عن وضع نادى أولمبياكوس اليونانى وليد أزارو ضمن قائمة أولوياته للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وقالت صحيفة "SDNA" اليونانية، إن نادى أولمبياكوس سوف يلجأ للتفاوض مع النادى الأهلي لضم وليد إزارو إذا فشلت المفاوضات بين أولمبياكوس وسبورتنج براجا البرتغالي حول بقاء أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى أولمبياكوس يجرى محاولات مع النادى البرتغالى لضم كوكا أو تجديد الإعارة، بناءً على رغبة الجهاز الفنى، وفى حال عدم التوصل لاتفاق بين الناديين سوف يكون وليد أزارو المهاجم البديل لأحمد حسن كوكا ويتم فتح التفاوض مع النادى الأهلى لضم اللاعب المغربى.