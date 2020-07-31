شكرا لقرائتكم فولهام يواجه برينتفورد في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ فولهام نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز رغم هزيمته من كارديف1-2 في مباراة إياب نصف النهائي.

وانتصر فولهام ذهاباً في ملعب كارديف بهدفين نظيفين، ما ضمن تأهله للنهائي رغم الهزيمة، ليكون إجمالي المباراتين 3-2.

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وبدأ كارديف التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر كيرتس نيلسون لكن سرعان ما عادل فولهام النتيجة بعدها بدقيقة عبر نيسكينز كيبانو. وفي الشوط الثاني أحرز كارديف سيتي هدفا عبر البديل لي توملين، إلا أنه لم يكن كافيا لتأهل الضيوف.

وسيلتقي فولهام مع بيرنتفورد في نهائي الملحق المقرر له على ملعب ويمبلي في الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد تأهل الفريق اللندني الآخر على حساب سوانزي سيتي بإجمالي المباراتين 3-2.

ويعد ليدز يونايتد أول المتأهلين إلى البريمييرليغ الموسم المقبل وولحقه وست بروميتش فيما هبط الثلاثي واتفورد ونوريتش سيتي وبورنموث للتشامبيونشيب.