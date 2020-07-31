شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يخطر الأولمبية بإنهاء مسابقات الموسم أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن إخطار اللجنة الأولمبية بانتهاء الموسم المحلى فى شهر أكتوبر المقبل، بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حالة انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

كما كشف رئيس اتحاد الهوكى، أنه تم الاستقرار على استكمال مسابقة الدورى الممتاز للكبار فى شهر سبتمبر المقبل بالدور الثانى والدورة الرباعية لتحديد البطل على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر القادم .. مشيرا إلى تحديد الموعد النهائى لإنطلاق المسابقة عقب إطلاع اللجنة الأولمبية على تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية.

وأكد رئيس إتحاد الهوكى على إرسال تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الاطلاع عليه قبل استئناف المسابقات خلال الشهر المقبل.

وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى إستجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم إرسالها لهم خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامة اللاعبين و أسرة اللعبة.

كشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى عن تحديد منتصف أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقات الحافز الرياضى للموسم المحلى الجارى 2019 / 2020 ، حيث أكد رئيس اتحاد الهوكى عن إرسال خطاب من وزاة الشباب والرياضة إلى الاتحاد يفيد بضرورة إنهاء مسابقة الحافز الرياضى مواليد 2002 قبل يوم 31 أغسطس المقبل.