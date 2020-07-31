شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

ورفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار، وأخطر اللاعب إدارة الأهلي بأنه سيقوم بتصعيد أزمته مع النادي السعودي خاصة وأن عدم حصوله على مستحقاته بجانب قيام إدارة الإتفاق بخصم 50% من قيمة راتبه في آخر ثلاثة أشهر بدعوى "جائحة" كورونا كان سبباً في رفض اللاعب تمديد إعارته للنادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ليقرر اللاعب العودة للأهلي لأستكمال تجربته مع القلعة الحمراء إلا أذا عرضه الأهلي للبيع مرة أخرى.