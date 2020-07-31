شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب لـ"سوبر كورة": إعادة تقييم لاعبى المنتخب ونرحب بإلغاء معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندرس إلغاء معسكر الفراعنة فى أكتوبر لتخفيف ضغط مباريات الدورى علي اللاعبين تأجيل بطولة أمم أفريقيا فى مصلحتنا.. ولا نخشى غياب فتحى وعبد الله السعيد الننى لاعب كويس واستبعاده فني ولا يمكن تجاهله لا يمكن أن يرضى البدري كل الجماهير .. وطريقة لعب المنتخب غير ثابتة اتحاد الكرة لم يطلب استبعاد عمرو وردة.. وتصرفات لاعبى الأهلى والزمالك فى السوبر أثارت استياءنا لا نعامل محمد صلاح معاملة خاصة.. وتكريمه ضرورى بعد التتويج بالبريميرليج استدعاء مرموش وهيثم حسن غير مؤكد لا مكان لنغمة "الأهلى والزمالك" فى المنتخب .. وملناش دعوة بفشل أجيرى

يرفع أحمد أيوب مدرب عام منتخب مصر الأول، شعار العمل فى صمت دائما، فعمله ومجهوده دائما ما يتحدث عنه فهو ليس من محبى الأضواء والكاميرات، سوبر كورة التقى نجم الأهلى السابق وفتح قلبه ، والسطور التالية تحمل التفاصيل: لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..