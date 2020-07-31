شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى معلقا على صورة بنات السولية: عايزين نشوف البيبى بمايوه بيكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب مجدى عبد الغنى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، النجم عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، حيث علق عبد الغنى، على صورة السولية وبناته، التى نشرها خلال تهنئته لمتابعيه بعيد الأضحى، قائلا: "لبسهم مايوهات على كيفك، ولا يهمك من التفهين والموتورين، وعايزين نشوف البيبى بمايوه بيكينى".





وكان النجم عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة ظهر فيه مع ابنته وابنه فى حمام السباحة، معلقًا: "كل سنة وانتوا طيبين".

وفى وقت سابق، أعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، اتخاذه كل الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وكتب السولية عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء فى حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".