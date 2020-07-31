شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى يثير القلق قبل عودة الدورى ورسالة طمأنة من فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق الأصفر حال عودته للقاهرة، بينما لايزال موقف الثلاثى الآخر مثار حيرة لجهاز الإسماعيلى لاسيما أن الفريق قارب على نهاية فترة الإعداد.

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة، لاسيما أن الدراويش اقترب من نهاية فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب.

وغادر خماسى الدراويش الأجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا" إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى، وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للإسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه ولم تحدد موعد عودة الرباعى الآخر حتى الآن.

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وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى إجراءات وصول الرباعى الأجنبى بصفوف الفريق إلى القاهرة، وينتظر اللاعبون وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للانتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية.

وأكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى أن اتحاد الكرة وعدهم بحضور الأجانب ولكن لم يحدث، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، جمال محمد على قالنا فى طيارة هتعدى تجيب كل اللاعبين الأجانب فى الدورى بس لحد دلوقتى مجاش، معرفش المشكلة فى الطيارة ولا فى مين".

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.