برنامج خاص لتأهيل مدافع الاهلي بعد إصابته بجذع في الكاحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي لمدالفع الفريق ياسر إبراهيم سيبدأ فيه خلال الأيام المقبلة من أجل بدء رحلة التعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بجزع في الكاحل وستُبعد عن الملاعب ثلاثة أسابيع وربما تصل مدة الغياب لأربعة اسابيع.
وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية ، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.
وبذلك يفتقد الأهلي جهود مدافعه ياسر إبراهيم عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويأتي غياب ياسر إبراهيم للإصابة ، وتشير الأشعة إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.
وتعرض ياسر أبراهيم للأصابة بجذع في كاحل القدم خلال ودية الجونة التى أقيمت الثلاثاء الماضي باستاد مختار التتش بالجزيرة، وسجل فيها ياسر إبراهيم هدفاً من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة الذى اكتفى بتسجيل هدفين فى مرمى المارد الأحمر.
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