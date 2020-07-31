شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل مدافع الاهلي بعد إصابته بجذع في الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي لمدالفع الفريق ياسر إبراهيم سيبدأ فيه خلال الأيام المقبلة من أجل بدء رحلة التعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بجزع في الكاحل وستُبعد عن الملاعب ثلاثة أسابيع وربما تصل مدة الغياب لأربعة اسابيع.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية ، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.