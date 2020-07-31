شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..عماد متعب "ملك الدقائق القاتلة" يودع الأهلى ويعلن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 31 يوليو 2018 ، أعلن عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر اعتزاله الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية ، وأعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

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عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".