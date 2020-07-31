شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الشيخ نجم عائلى جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد الشيخ نجم النادى الأهلى شخصية عائلية جدًا، بمعنى أنه يقدس الحياة العائلية وقضاء وقت ممتع مع الأسرة، فنجد أن الشيخ يستغل دائمًا أوقات الفراغ فى قضائها سواء مع زوجته ندى أو السفر مع عائلته ووالدته وأشقائه.

ونجد أن الشيخ يرصد دائمًا أوقاته الممتعة مع عائلته عبر السوشيال ميديا، وأيضًا مع أبنته مكة التى يحرص دائمًا على نشر صوره معها على صفحته على إنستجرام.

كما أن الشيخ استغل فترة توقف النشاط فى فيروس كورونا فى أنشطة كثيرة مع الأهلى عبر الـ أون لاين سواء مع زوجته أو أشقائه.

قرر أحمد الشيخ نجم هجوم النادي الأهلي تأجيل خطوة الرحيل عن ناديه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول النادي في مرحلة حساسة من الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق مشوار بطولة الدوري العام منتصف شهر أغسطس المقبل، في الوقت الذي حدد "كاف" موعد مباريات دور النصف النهائي والمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وعقد أحمد الشيخ جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة شهدت الاتفاق على تأجيل البت في كل العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا سواء محليًا أو خارجيًا لحين حسم الفريق لبطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وأكد أحمد الشيخ أن حلم الفوز ببطولة أفريقيا والوصول لكأس العالم للأندية باليابان يروده بقوة خاصة أنه يعلم أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يثق في قدراته، وهو ما ظهر في منحه العديد من الفرص قبل توقف الدوري العام بسبب جائحة كورونا، وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها من بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته سواء على طريقة الإعارة أو الشراء النهائي.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لأحمد الشيخ و عائلته فى الصور التالية