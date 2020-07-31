شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس قد تغيب عن نجوم الكرة فى عيد الأضحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عيد الأضحى هذا العام سيشهد تغيرات طفيفة في مراسم وطقوس الاحتفال فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا .

ونجد أن نجوم الكرة دائمًا ما لهم طقوس خاصة فى عيد الأضحى قد تغيب أو لم تمثل بالشكل المعروف من أجل الحفاظ على الوقاية من الفيروس، يرصد ”الخليج 365” أبرزها فى التقرير التالى :

الذبح وسط أهل المدينة لتطبيق التباعد الاجتماع

دائمًا ما يحرص نجوم كرة القدم على التواجد فى مسقط رأسهم وسط أهل المدينة لذبح الأضحية بين الأهل والأحباب، إلا أن هذا العام من المحتمل أن يقتصر مشهد الأضحية على أهل البيت فقط تطبيقًا للتباعد الاجتماعي .

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زيارة الأهل والاكتفاء بالفيديو كول

كما أن زيارة الأهل خاصة من كبار السن ما زالت تغيب عن المشهد والاكتفاء بالتواصل عن طريق الفيديو كول .

الإفراط فى تناول مأكولات العيد لتجنب زيادة الوزن لاقتراب الدورى

لاسيما أن نجوم الكرة سيبتعدون عن المأكولات الدسمة فى عيد الأضحى هذا العام، نظرا لاقتراب عودة استئناف الدورى الممتاز 6 أغسطس المقبل، فنجد أن اللاعبين سيحرصون على الالتزام بالبرامج الغذائية لتجنب زيادة الوزن .

قضاء العيد خارج مصر

فيما أن هذا العيد لا يستطيع نجوم الكرة السفر خارج مصر خاصة أن الأجهزة الفنية لعدد من الأندية منحت اللاعبين راحة 48 ساعة فقط نظرا لضيق الوقت لاستكمال مرحلة الأعداد قبل عودة الدورى .