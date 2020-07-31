وردة: سأبذل كل جهدي مع باوك.. أريد التركيز فقط على كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عمرو وردة، محترفنا بصفوف باوك اليوناني، سعادته بالعودة مرة أخرى لصفوف ناديه بعد انتهاء إعارته لفريق لاريسا.

وقال وردة ـ في حوار أجراه معه موقع protathlima اليوناني ـ :"باوك عائلتي سعيد جداً بالعودة سأبذل كل جهدي لمساعدة الفريق والجماهير وجعل مدينة سالونيك سعيدة فهذه عائلتي منذ أول يوم أتيت هنا".

وكان عمرو وردة، قد أعلن عبر يلاكورة في وقت سابق، تمديد باوك التعاقد معه لمدة موسم ليستمر حتى 2021/2020، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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وأشار وردة خلال حواره إلى أنه يعلم أنهم يريدونه لفترة طويلة لذا يريد إثبات أحقيته في ذلك في الملعب فقط؛ حيث يريد الاستمتاع بكرة القدم وجعل الجميع فخور وسعيد.

وأتم المحترف المصري في صفوف باوك حديثه بـ:"أريد أن أواصل التركيز فقط على كرة القدم والعمل الجاد والتركيز داخل الملعب، لأننا إذا فعلنا ذلك سنجعل الجميع وباوك وأنفسنا فخورون بذلك وهذا هو أهم شيء".

وكان باوك قد أنهى الموسم الحالي من بطولة الدوري في اليونان بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة.

يُذكر أن وردة قد شارك الموسم الماضي 2019/2020 على سبيل الإعارة بصفوف نادي لاريسا بالدوري اليوناني.