دورتموند يستقر على بديل سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - دورتموند- (د ب أ): ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم الخميس أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى لضم الهولندي الدولي ممفيس ديباي ليكون بديلا للاعب الإنجليزي الدولي جادون سانشو. ويسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع سانشو هذا الصيف. وأشارت صحيفة بيلد إلى أن ديباي سيكون بديلا لسانشو في صفوف دورتموند حال رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف الفريق. ويرتبط ديباي (26 عاما) بعقد مع ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل.

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