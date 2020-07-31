مظهر عبدالرحمن: رفضت تمثيل نجلي لفرنسا.. وياسين: لم أتجاهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حدث خلاف على الهواء بين مظهر عبدالرحمن لاعب موناكو السابق، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب حول مدى الاهتمام ببلال مظهر وإمكانية تمثيل الفراعنة في المستقبل.

وقال ربيع ياسين عبر قناة "الأهلي" الفضائية: "أبحث عن كل لاعب يمكن أن يضيف لكرة القدم المصرية، وتواصلت مع لاعبين في إيطاليا وكندا وكل دولة تضم لاعب يمكن أن يساعدنا على امتلاك أفضل فريق ممكن، لأني أقوم بهذا العمل من أجل الكرة المصرية."

وتابع: "سينضم لنا لاعبين اثنين من أودينيزي الإيطالي في التجمع القادم بمصر، أنا أتلقى تعاون من الكثيرين ونهتم بكل لاعب ونبحث عن مشاهدة أي عنصر يمكن أن يقدم لنا الإضافة في المستقبل."

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وأضاف: "أنا بالفعل تابعت بلال مظهر وطلبت من والده أن يستمر على تواصل معي في حالة انضمامه لأي فريق بشكل منتظم، وبعد انضمامه لباناثانيكوس تواصلت معهم مجددًا منذ أسبوع واحد."

فقام مظهر عبدالرحمن، بالرد قائلًا: "رفضت انضمام نجلي لمنتخب فرنسا لكي يمثل منتخب بلده، لكن أنا أريد أن أحصل على تأكيد فقط لأن الأمور في أوروبا منظمة وتعتمد على جداول ثابتة، وفقط أبحث عن تأكيد على أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب يريد الحصول عليه."

وواصل: "باناثانيكوس يعتبر بلال المستقبل بالنسبة للفريق، وسنه 17 عامًا وعدة أشهر، والفريق يرغب في تصعيده للفريق الأول، فهو لاعب مصنف وهو الأجنبي الوحيد في ناشئين باناثانيكوس."

وعاد ربيع ياسين: "أنت المسئول عن إبنك، لقد طلبت منك بعض الأوراق وكان عليك أن ترسلها، أنا لا أتجاهل أي لاعب يمكن أن يضيف للفريق."