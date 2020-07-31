رياضة | أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أندية إسبانية تتحد ضد الإتجار باللاعبين.. أبرزهم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت مؤسسات أندية ريال بيتيس وبرشلونة وأتلتيك بيلباو الخميس من الوضع الخطير الذي يعيشه العديد من الشباب من ضحايا منظمات إجرامية للاتجار بالبشر، حيث إنها تخدع هؤلاء الشباب وعائلاتهم بوعود كاذبة بأن يكونوا لاعبين في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وكشف بيتيس، في اليوم العالمي للاتجار بالبشر، عن هذه الآفة التي يعاني منها الشباب الذين يصلون إلى إسبانيا مخدوعين بإغراء لعب كرة القدم في أحد الأندية، والذين يتورطون بعد ذلك في شبكات دعارة، مثل تلك التي تم تفكيكها قبل بضعة أسابيع من قبل أجهزة الأمن في الأندلس.

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وتضطر عائلة كل من هؤلاء الشباب، وفقا لبيتيس، إلى التقدم بطلب للحصول على قروض مالية من المنظمات الإجرامية التي تفرض فوائد مرتفعة على هذه القروض؛ ويتعرض الشباب وعائلاتهم لتهديدات مستمرة لرد هذه الأموال.

وأبدت منظمة «Nuevo Hogar Betania» الاجتماعية اهتمامها بالقضية، وتواصلت معها مؤسسات برشلونة وبيتيس وأتلتيك لدعمها في الاهتمام بهؤلاء الشباب.

جدير بالذكر أن مؤسسات هذه الأندية الثلاثة تنشط منذ سنوات في دعم الأطفال والشباب من خلال برامج تنمية اجتماعية ورياضية متعددة، والآن تتحد لإدانة مشكلة خطيرة، مثل الاتجار بالبشر، والشروع في تنفيذ تدابير لدعم الضحايا.