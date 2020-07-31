رياضة | بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. أسباب فشل صفقة «عمر خربين» في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد المهاجم السورى عمر خربين، لاعب الفريق الكروي الأول بفريق الهلال السعودى، عن حسابات الجهاز الفنى لنادى الزمالك، لضمه لصفوف القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

فشل صفقة عمر خربين في الزمالك

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كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاه لعدم إتمام المفاوضات مع عمر خربين لاعب الهلال السعودي، بسبب القيمة المالية الضخمة التى يحصل عليها اللاعب فى الموسم الواحد مع الفريق السعودى، والتى تتجاوز 2 مليون دولار سنويًا.

وأوضحت المصادر أن فرص عمر خربين فى الانتقال لصفوف الزمالك تقلصت الصيف المقبل، رغم اقتناع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون بإمكانيات اللاعب السوري المخضرم.

الجدير بالذكر أن خربين تألق فى الموسم الماضى بصفوف فريق بيراميدز، حيث شارك معه فى 12 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.