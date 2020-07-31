رياضة | نجم الزمالك يرفض التجديد للقلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يرفض التجديد للقلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التجديد لصالح القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، بعد اجتماعه مع مسؤولي الكرة.

تجديد محمد عبد الغني مع الزمالك

تمسك محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، بالحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهى عقد محمد عبد الغنى مع الزمالك بنهاية موسم 2021/2020 وهو ما جعل إدارة القلعة البيضاء، تفكر في

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تجديد عقده، للحفاظ على الاعب اطول فترة ممكنه، لاسيما بعد قناعات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكاناته.

من جانبه كشفت مصادر صحفية، رفض محمد عبد الغنى محاولات أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، لتجديد عقده مقابل الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم.

وأوضحت المصادر أن عبد الغنى طلب الحصول على العقود التى سبق له التوقيع عليها لصفوف الزمالك فى الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن محمد عبد الغني، يعد من العناصر الأساسية، في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الأساسي لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.