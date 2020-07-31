شكرا لقرائتكم طقوس قد تغييب عن نجوم الكرة فى عيد الأضحى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن عيد الأضحى هذا العام سيشهد تغيرات طفيفة فى مراسم و طقوس الاحتفال فى ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا .

ونجد أن نجوم الكرة دائما ما لهم طقوس خاصة فى عيد الأضحى قد تغيب أو لم تمثل بالشكل المعروف من أجل الحفاظ على الوقاية من الفيروس ، يرصد الخليج 365 أبرزها فى التقرير التالى :

الذبح وسط أهل المدينة لتطبيق التباعد الأجتماعى



دائما ما يحرص نجوم كرة القدم على التواجد فى مسقط رأسهم وسط أهل المدينة لذبح الأضحية بين الأهل و الأحباب ، إلا أن هذا العام من المحتمل أن يقتصر مشهد الأضحية على أهل البيت فقط تطبيقا للتباعد الاجتماعى .





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زيارة الأهل الإكتفاء بالفيديو كول



كما أن زيارة الأهل و خاصة من كبار السن لازالت تغيب عن المشهد و الإكتفاء بالتواصل عن طريق الفيديو كول .





الإفراط فى تناول مأكولات العيد لتجنب زيادة الوزن لإقتراب الدورى



لا سيما و أن نجوم الكرة سيبتعدون عن المأكولات الدسمة فى عيد الأضحى هذا العام ، نظرا لإقتراب عودة استئناف الدورى الممتاز 6 أغسطس المقبل ، فنجد أن اللاعبين سيحرصون على الإلتزام بالبرامج الغذائية لتجنب زيادة الوزن .

قضاء العيد خارج مصر



فيما ان هذا العيد لا يستطيع نجوم الكرة السفر خارج مصر خاصة أن الأجهزة الفنية لعدد من الأندية منحت اللاعبين راحة 48 ساعة فقط نظرا لضيق الوقت لإستكمال مرحلة الأعداد قبل عودة الدورى .