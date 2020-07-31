«بوسكيتس» يتوعد نابولي في «الأبطال»: لقاء مصيري سنفوز به

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط فريق برشلونة الإسبانى، إن لاعبى الفريق الكاتالونى غسلوا أحزانهم سريعًا بعد خسارة الدورى الإسبانى «الليجا» وفوز المنافس التقليدى، ريال مدريد، باللقب.
وأضاف، لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لاعبى برشلونة اتخذوا عهدًا على أنفسهم خلال الفترة المقبلة بالقتال داخل المستطيل الأخضر للفوز خلال لقاء نابولى والوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا والتتويج بالنسخة الحالية تعويضًا عن خسارة «الليجا».
وأكد أن الجميع فى برشلونة الآن يعملون على تقديم كل الجهد والعرق من أجل إسعاد الجماهير الكاتالونية، التى حزنت كثيرًا بعد خسارتنا بطولة الدورى الإسبانى، والكل يتدرب بجدية وحماس من أجل الاستعداد الجيد للقاء المصير أمام الفريق الإيطالى خلال الشهر المقبل.
واختتم تصريحاته، قائلًا: «الدورى الإسبانى كان فى متناولنا، نحن مَن ساعدنا ريال مدريد على حصد اللقب، فريقى كان الأفضل منذ بداية الموسم المنقضى، الأمر الذى جعل اللقب يذهب إلى الغريم التقليدى التعادلات الكثيرة التى سقطنا فيها، بجانب الهزائم المفاجئة».
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