شكرا لقرائتكم خبر عن «لالانا» يوجه رسالة لجماهير ليفربول وكلوب عقب رحيله من «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه آدم لالانا، لاعب ليفربول السابق، المنضم حديثًا إلى فريق برايتون الإنجليزى، رسالة إلى جماهير «الريدز»، وقال: «قضيت 6 سنوات داخل صفوف فريق ليفربول، تُوِّجت بالفوز مع رفقاء (كلوب) بالدورى الإنجليزى، كانت أحلى أيام حياتى الكروية».

وأضاف اللاعب، وفقًا لموقع ليفربول: «الجميع ساعدونى على تطوير أدائى الفنى خلال الفترة الماضية، فأنا سعيد بالفترة التى قضيتها داخل صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، دائمًا سأتذكر هذه الأوقات الكروية الجميلة».

وعن دور يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، فى تطوير أدائه، أكد أن المدرب الألمانى «طور أدائى، ومنحنى خبرات كروية منذ توليه الولاية الفنية لفريق ليفربول، فأنا مدين له بالشكر والتقدير على كل ما قدمه لى خلال الفترة الماضية». وكان نادى برايتون الإنجليزى قد أعلن ضم «لالانا»، صاحب الـ32 عامًا، قادمًا من فريق ليفربول، المُتوَّج حديثًا بلقب الدورى الإنجليزى «البريميرليج»، لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.