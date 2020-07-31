شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى باريس سان جيرمان لتجهيز مبابى لمعركة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع كيليان مبابى، لاعب فريق باريس سان جيرمان، مديره الفنى، توخيل، فى ورطة فنية عقب إصابته بالتواء فى الكاحل خلال مباراة فريقه أمام سانت إيتيان فى نهائى كأس فرنسا، والذى حسمه نادى العاصمة الفرنسية لصالحه.

ووفقا لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن توخيل طلب من الجهاز الطبى لفريق سان جيرمان، وضع خطة طبية طارئة للعمل على علاج النجم الفرنسى الشاب، وتجهيزه خلال أسرع وقت استعدادا للمواجهة المصيرية والحاسمة أمام فريق أتالانتا ببطولة دورى أبطال أوروبا المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل.

أضاف التقرير، أن كيليان مبابى أجرى العديد من الفحوصات الطبية التى أثبتت إصابته بتورم فى الكاحل قيد يبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع، ولكن فى نفس الوقت توخيل طلب إجراء فحوصات أخرى بعد 5 أيام لمعرفة الشكل النهائى لإصابة النجم الفرنسى الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى صفوف فريق باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن المدير الفنى لفريق سان جيرمان يسعى حاليا إلى تجهيز البديل الذى من المحتمل بنسبة كبيرة أن يشارك خلال لقاء أتالانتا فى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أوروبا التى توقفت لمدة 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا بالعديد من دول العالم.

وأكد التقرير، أن مدرب سان جيرمان يعمل خلال التدريبات الجارية عقب الفوز بكأس فرنسا على تجهيز بديل كيليان مبابى والذى يكون بين إيريك ماكسيم تشوبو موتينج أو لواك مبى سوح، لقدرتهما على اللعب فى نفس مركز النجم الفرنسى المصاب بالتواء فى الكاحل.

وتطرق التقرير المطول إلى إمكانية رحيل الجوهرة الفرنسية الشابة لصفوف فريق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وقال: إن توماس توخيل يرفض بشدة رحيل كيليان مبابى عن صفوف باريس سان جيرمان، ولكن فى نفس الوقت زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، متمسك به بشدة كبيرة خاصة فى ظل رفض يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، التفريط فى الجوهرة السنغالية ساديو مانى الذى يستطيع اللعب فى مركز كيليان مبابى.

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ورهن توماس توخيل رحيل كيليان مبابى عن صفوف حامل لقب الدورى الفرنسى، بشراء البديل الجاهز خلال الميركاتو الصيفى الجارى حتى لا يتأثر الفريق برحيله خاصة فى ظل الأنباء القوية التى تشير لعودة نيمار داسيلفا لصفوف فريق برشلونة لتدعيم الخط الأمامى للفريق الكاتالونى الذى خسر بطولة الدورى الإسبانى «الليجا» منذ أسبوعين.