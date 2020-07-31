شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكي» يفرض على لاعبيه إجراء مسحات «كورونا» قبل السفر لمعركة الأبطال أمام «السماوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، على لاعبيه إجراء مسحات لفيروس كورونا خلال الفترة الجارية عقب عودتهم من الراحة السلبية بعد تتويجهم بلقب الدورى الإسبانى «الليجا».

وقال موقع صحيفة «ماركا» إن المدرب الفرنسى يخشى على لاعبيه تعرضهم للإصابة بالفيروس التاجى، خاصة أن أغلبهم قضوا عطلتهم القصيرة داخل بعض الشواطئ الإسبانية، ما أثار الشك داخل المدرب الفرنسى وفرض على جميع اللاعبين الخضوع لمسحات كورونا على مرتين قبل لقاء مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن جميع اللاعبين لم تظهر عليهم أى أعراض كورونا ونتيجه مسحتهم سلبية حتى الآن إلا أن المدرب الفرنسى طلب إجراء مسحة أخرى قبل مغادرة الأراضى الإسبانية والتوجه إلى الأراضى الإنجليزية لمواجهة الفريق السماوى فى دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب الفرنسى وفقا للتقرير الإسبانى عن جاهزية إيدين هازارد فنيا عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا خلال الدورى الإسبانى المنقضى الذى تُوج به الفريق الملكى بعد غياب دام 3 سنوات منذ عام 2017.

ويأمل «زيزو» بلحاق الجناح البرازيلى مارسيلو بلقاء مانشستر سيتى خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حتى يكلف بمهام فنية هجومية تحد من خطورة لاعبى السيتى.

كان ريال مدريد خسر اللقاء الأول الذى لُعب قبل انتشار فيروس كورونا داخل الأراضى الإسبانية بهدفين لهدف، الأمر الذى يصعب من مهمة النادى الملكى خلال لقاء العودة، ويجتاج فيه حامل لقب «الليجا» للفوز على رفقاء بيب جوارديولا.

Advertisements