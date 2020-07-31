شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يدعم دى خيا لحراسة عرين مانشستر يونايتد الموسم المقبل.. وإدارة «الشياطين الحمر» تتفاوض مع بيكفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، عن تعرض حارسه الإسبانى ديفيد دى خيا للعديد من الانتقادات الشرسة خلال مسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة «ديلى ميل»، أضاف مدرب «الشياطين الحمر»، أن الحارس الإسبانى يتمتع بعقلية كبيرة واحترافية تمكنه من التعامل بكل قوة وحسم مع الانتقادات التى يتعرض لها سواء من جماهير فريقنا أو فرق أخرى.

وكان دى خيا تعرض لانتقادات لاذعة كونه أحد الأسباب الرئيسية لخسارة فريقه بالثلاثة أمام فريق تشيلسى ضمن منافسات دور نصف النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى.

وأكد المدرب النرويجى، أن الحارس الإسبانى مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا صحة لما تردد فى الآونة الأخيرة عن رحيله عن صفوف «البلوز» بداية من الموسم المقبل، قائلا: «أنا متمسك بحارس منتخب إسبانيا، دى خيا لاعب كبير يستطيع صناعة الفارق مع فريقى، أنا لا أستطيع الاستغناء عنه، سيلعب أساسيا خلال فترة ولايتى داخل الشياطين الحمر».

وبالرغم من تأكيدات المدير الفنى لفريق «الشياطين الحمر» عن تمسكه بالحارس الإسبانى خلال الموسم المقبل، إلا أنه توجد تقارير إنجليزية عديدة تؤكد أن إدارة مانسشتر يونايتد تبحث حاليا عن حارس مرمى آخر يكون أساسيا على دى خيا الذى هبط مستواه الفنى خلال الموسم الإنجليزى المنقضى حديثا.

وكشف موقع «ذا صن»، إن بيكفورد حارس إيفرتون، ومنتخب إنجلترا الأساسى، معروض على «الشياطين الحمر» لتدعيم صفوف حراسة المرمى المهتزة بشدة فى عهد دى خيا الذى فقد كثيرا من مستواه الفنى.

Advertisements