شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوض فاروق جعفر لدعوه نجوم ورموز النادي لجلسة لم الشمل الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة إلى رموزه ونجومه القدامي للاجتماع في مقر النادي يوم الجمعة المقبل من أجل مبادرة لم الشمل وتوحيد الصف للدفاع عن النادي ورموزه وتاريخه ضد المتربصين به .
وفوض مجسل الغدارة فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من أجل توجيه الدعوة لجميع ابناء النادي ولاعبيه السابقين ونجومه عيل مر العصور من أجل الاجتماع في بيتهم ومناقشة كل الامور التي تخصه مستقبلا خصوصا وان الفترة الأخيرة شهدت محاولات من البعض احداث وقيعة وفتنة بين مسؤولي النادي وبعض نجومه.
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