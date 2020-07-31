شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: قضينا علي الأسطورة الزائفة.. والحرب علي النادي هدفها إسقاط الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك عن أن الحملة الممنهجة التي يتعرض لها النادي وحالة الترصد بكل ما يخص نادي الزمالك ليس عشوائية وأنها مدبرة ومخطط لها من اعداء النادي سواء اصحاب المصالح الشخصية أو المتآمرين على النادي.

وحذر منصور الجميع بانه لن يسمح لأحد بإعاقة مسيرة الزمالك الناجحة تحت ولايته.

وقال في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «الهدف من هذه الحرب الشرسة التي نتعرض لها ليس اسقاطي أو إسقاط أي رمز من رموز النادي ولكن الهدف منها اسقاط الزمالك هذا الكيان العظيم الذي استعادته ريادته ومكانته الطبيعية وقضي على الأسطورة الزائفة الأمر الذي سبب قلقا لدي البعض الذين يسخرون كل جهودهم لإعادة الزمالك لعصر الظلام حتي ينفردوا بالساحة وهو ما لم نسمح به أبدا».