الامارات | العين يبرم 14 صفقة لاعب بالمجان.. الشامسي: ترشيد النفقات يحسب لإدارة النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبرم 14 صفقة لاعب بالمجان.. الشامسي: ترشيد النفقات يحسب لإدارة النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت شركة نادي العين لكرة القدم 16 صفقة من بينها 14 تعاقداً بالمجان كنوع من الاستراتيجية المبنية على ترشيد النفقات المالية منذ تولى الإدارة الحالية المسؤولية إذ تعاقدت مع 14 لاعباَ في صفقة انتقال حر كان أولها الدولي التوغولي، لابا كودجو قادماً من فريق نهضة بركان المغربي بعقد حتى 2022 وهي الصفقة الأبرز في الموسم الماضي من بين جميع التعاقدات التي أبرمتها كل الأندية، فيما كان آخر الصفقات المجانية التعاقد مع الدولي الأنغولي ويسلون ادواردو قادماً من براغا البرتغالي حتى 2023.

واعتبر وكيل اللاعبين، وليد الشامسي أن توجه إدارة نادي العين الحالية بقيادة الدكتور مطر الدرمكي أظهرت رغبة واضحة في ترشد الصرف المالي بعكس الفترة الماضية التي كان يتم فيها دفع مبالغ كبيرة على غرار التعاقد مع التشيلي فالديفيا واللاعب البرازيلي باستوس وأن ترشيد النفقات يحسب لإدارة الدرمكي ورئيس شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب والعضو المنتدب لنادي العين حمد بن نخيرات.

وقال لـ"الإمارات اليوم" إنه "حينما يتجه نادي بحجم وقيمة نادي العين لترشيد النفقات المالية فهذا يؤكد أن التوجيهات كانت واضحة للإدارة الحالية بقيادة الدرمكي بضرورة الترشيد على الرغم من أن النادي معروف عنه إمكانياته المالية العالية".

واللافت أن من بين الـ 14 صفقة المجانية يوجد 5 لاعبين دوليين هم التوغولي لابا كودجو، الأنغولي ويسلون ادواردو والكازاخستاني إسلامخان باويرزهان والمجري بازلاس دجوجاك قادماً من اتحاد كلباء، بجانب الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان.

ونجحت الإدارة في بيع بطاقة مزيان لنادي الترجي التونسي بـ900 ألف يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الخاص باسعاراللاعبين وهو ما أنعش خزينة النادي مالياً.

وفي بقية الصفقات تعاقدت الشركة مع الثلاثي محمد جمال قادماً من نادي الجزيرة، والثنائي محمد شاكر ومحمد هلال من صفوف عجمان، فيما تعاقدت مع البرتغالي ناني فيليبي من أونيو نيجورينس البرتغالي، الفرنسي عمر ياسين ومواطنه إدريس مزاوياني من "باريس سان جيرمان الفرنسي"، والبرازيلي رافاييل بيريرا من فيلا البرتغالي" والصربي أندريا رادوفانوفيتش من كوكاريكي الصربي وهو في اعارة حالياً لاتحاد كلباء والسوداني وليد سراج من المريخ السوداني وهو في اعارة حالياً مع خورفكان.

كما أمنت شركة نادي العين مستقبل 7 من اللاعبين المهمين الذين ينتظر تألقهم مستقبلاً بعد ان جددت عقود كل من: جمال معروف ومحمدعبدالرحمن "عجب" حتى صيف 2023، كما جددت عقود كل من ريان يسلم، الحارس محمد بوسندة، ومحسن عبدالله وفلاح وليد وسالمعبدالله حتى عام 2024.



اللاعبون الذين تعاقد النادي معهم بالمجان:

الدولي الأنغولي ويسلون إدواردو "براغا البرتغالي".

الدولي التوغولي، لابا كودجو "نهضة بركان المغربي"

الدولي الكازاخستاني إسلام خان باويرزهان "كايرات الكازاخستاني" (انتهى عقده)

الدولي المجري بازلاس دجوجاك "اتحاد كلباء" (انتهى عقده)

الدولي الجزائري عبدالرحمن مزيان "اتحاد العاصمة الجزائري" (انتقل للترجي التونسي)

البرتغالي ناني فيليبي "أونيو نيجورينس البرتغالي".

الفرنسي عمر ياسين "باريس سانت جيرمان الفرنسي".

الفرنسي إدريس مزاوياني "باريس سانت جيرمان الفرنسي".

البرازيلي رافاييل بيريرا "فيلا البرتغالي".

الصربي أندريا رادوفانوفيتش " كوكاريكي الصربي" (اعارة حالياً اتحاد كلباء)

السوداني وليد سراج "المريخ السوداني" (اعارة حالياً خورفكان).

محمد جمال "الجزيرة".

محمد هلال "عجمان".

محمد شاكر "عجمان".

الصفقات المدفوعة القيمة:

البرازيلي كايو كانيدو مقابل 6 مليون دولار "حسب إعلان نادي العين"

البرازيلي أيريك دي مينيزيس 57 ألف دولار "حسب ترانسفير ماركت".

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تجديد عقود:

جمال معروف 2023

ريان يسلم 2024

محمد عبدالرحمن 2023

محمد بوسندة 2024

محسن عبدالله 2024

فلاح وليد 2024

سالم عبدالله 2024

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