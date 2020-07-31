شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: غلق أي ناد أو مركز شباب يخالف الإجراءات الاحترازية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمعاقبة أي ناد أو مركز شباب يخالف الأجراءات الاحترازية في عيد الأضحى.

وقال: «قد نضطر لغلق أي هيئة أو ناد أو مركز شباب يخالف التعليمات أو يسمح لعدد زيادة عن المسموح به في التواجد داخل الأندية ومراكز الشباب في عيد الأضحى».

وأشار إلى أن جميع الهيئات الشبابية والرياضية لابد أن تتبع إجراءات مشددة بدايةً من أجهزة القياس الحراري في مدخل النادى أو الهيئات الشبابية وغيرها من أدوات التعقيم، فضلاً عن النظافة المستمرة، وعدم التكدس داخل الأماكن المغلقة سواءً المطاعم أو الأبنية الاجتماعية على أن يتواجد بهم ٥٠ ٪ من القوة الاستيعابية لهم بعد أن بدأنا ب ٢٥ ٪ وتم زيادتها إلى الضعف.