شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضي منصور علي شكوى الخطيب الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التعليق على الشكوي الجديدة التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضده أمس . وقال منصور: «مش فاضي للرد على أحد وهدفي وتركيزي كله منصب على خدمة اعضاء نادي الزمالك واسعاد جماهيره والتحضير للصفقات الجديدة التي سترضي طموح الجماهير البيضاء». وأبدي منصور اندهاشه من الشكاوى المتكررة من الخطيب ضده بسبب وبدون سبب مؤكدا أنه «لم يتجاوز في حقه أو حق أحد غيره لذلك لن أكلف نفسي عناء الرد عليهم وردي الوحيد على الخطيب ركزوا أنتم في الشكاوي والبلاغات وأنا سأركز في الثورة الإنشائية ومزيد من البطولات في الزمالك». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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