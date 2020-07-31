شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: انتظروا طفرة في قطاع الناشئين بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك أن الفترة المقبلة في جميع القاعات سواء الناشئين أو البراعم أو الأكاديميات ستشهد طفرة غير مسبوقة وفقا لأحدث الأساليب العلمية والحديثة في عالم التدريب الخاصة بالناشئين.

وكشف عن أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور وإدارة الكرة واللجنة الفنية برئاسة اسماعيل يوسف عضو المجلس وفاروق جعفر قاموا بإعادة هيكلة القطاع بشكل جديد من أجل تحقيق الاستفادة القصوي وتصعيد عدد من النجوم السوبر في جميع الأعمار ومنافسة كل الفرق على البطولات سواء المناطق أو الجمهورية الفترة المقبلة.