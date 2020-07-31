شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون ويصفه بالقُرصان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لنادي الزمالك بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يصادف اليوم 31 يوليو حيث نشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء على فيس بوك بوستر لكارتيرون وكتبه عليه القرصان في إشارة لانه القرصان الذي يقود دفة سفينة الأبيض في البطولات الأفريقية والمحلية.

وتفاعلت جماهير الزمالك مع صورة كارتيرون فقام العديد منهم بإعادة نشرها على صفحاتهم الشخصية فيما انهالت تعليقات التهاني على الصفحة الرسمية من الجماهير البيضاء.