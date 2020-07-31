شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا منتقدا قناة الأهلي بسبب الزمالك: «مش عايز أغلط فيكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد تامر عبدالحميد دونجا نجم نادي الزمالك قناة النادي الأهلي بسبب هجومها على الزمالك وعلي أحد رموزه فاروق جعفر حيث سخر دونجا من تركيز قناة الأهلي عبر أحد برامجها على الزمالك وفاروق جعفر.

وكتب دونجا على صفحته الشخصية على «تويتر»: «أنتم كده مبسوطين يا أهلاوية والبرنامج كله على الزمالك وفاروق جعفر.. التعصب عندنا في قناة الزمالك وعندكم ملائكه بجناحات«.

‏وتابع: «بنتشتم لما نجيب سيرة الأهلي بأبشع الألفاظ وتقولوا إحنا بنطبل إحنا عايزين نشتغل إحنا بنجامل لمرتضى إحنا إحنا.. نفسى أقول كلام كتير بس هغلط كتير كفاية كدة».